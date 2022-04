сегодня



Видео с текстом от CIVIL WAR



Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу CIVIL WAR "Invaders", который взят из выходящего 17 июня альбома "Invaders":



01 Oblivion

02 Dead Man's Glory

03 Invaders

04 Heart of Darkness

05 Andersonville

06 Carry On

07 Soldiers and Kings

08 Warrior Soul

09 Slaughterhouse 5

10 Battle Of Life

11 Custer's Last Stand (Bonus Track) http://www.civilwar.se/







