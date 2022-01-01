Видео с текстом от CIVIL WAR

Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу CIVIL WAR "Invaders", который взят из выходящего 17 июня альбома "Invaders":
01 Oblivion
02 Dead Man's Glory
03 Invaders
04 Heart of Darkness
05 Andersonville
06 Carry On
07 Soldiers and Kings
08 Warrior Soul
09 Slaughterhouse 5
10 Battle Of Life
11 Custer's Last Stand (Bonus Track)
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