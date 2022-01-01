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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 34
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 18
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Civil War

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7 апр 2022 : 		 Видео с текстом от CIVIL WAR

11 фев 2017 : 		 CIVIL WAR нашли вокалиста

28 дек 2016 : 		 CIVIL WAR покинул вокалист

2 ноя 2016 : 		 Новое видео CIVIL WAR

30 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома CIVIL WAR

1 окт 2016 : 		 Видео с текстом от CIVIL WAR

16 сен 2016 : 		 Новый альбом CIVIL WAR выйдет осенью

21 окт 2015 : 		 Новое видео CIVIL WAR

23 апр 2015 : 		 Семплы новых песен CIVIL WAR

8 апр 2015 : 		 Новое видео CIVIL WAR

12 мар 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CIVIL WAR

23 янв 2015 : 		 Новый альбом CIVIL WAR выйдет в мае

27 май 2014 : 		 CIVIL WAR нашли гитариста

12 фев 2014 : 		 CIVIL WAR на NAPALM RECORDS

6 янв 2014 : 		 CIVIL WAR исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

11 окт 2013 : 		 CIVIL WAR сочиняют новый материал

21 сен 2013 : 		 Новое видео CIVIL WAR

20 май 2013 : 		 Новая песня CIVIL WAR

2 май 2013 : 		 Новая песня CIVIL WAR

25 апр 2013 : 		 CIVIL WAR выпустят новый синл

12 апр 2013 : 		 Новая песня CIVIL WAR

9 апр 2013 : 		 Фрагмент новой песни CIVIL WAR

4 апр 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CIVIL WAR

13 фев 2013 : 		 Название дебютного альбома CIVIL WAR

29 окт 2012 : 		 Семплы новых песен CIVIL WAR

23 окт 2012 : 		 Детали дебютного ЕР CIVIL WAR
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Видео с текстом от CIVIL WAR



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Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу CIVIL WAR "Invaders", который взят из выходящего 17 июня альбома "Invaders":

01 Oblivion
02 Dead Man's Glory
03 Invaders
04 Heart of Darkness
05 Andersonville
06 Carry On
07 Soldiers and Kings
08 Warrior Soul
09 Slaughterhouse 5
10 Battle Of Life
11 Custer's Last Stand (Bonus Track)




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