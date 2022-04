сегодня



Видео с текстом от TYSONDOG



TYSONDOG опубликовали официальное видео с текстом к композиции "It Lives", которая взята из нового альбома "Midnight".



Трек-лист:



01. Batallion

02. It Lives

03. Hellbound

04. Defiant

05. Midnight

06. Dead Man Walking

07. Paper Cuts

08. Cold Day In Hell

09. Waiting For God







просмотров: 180