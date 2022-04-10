DARKSIDE.ru : нам 24 года!

В 24-й День рождения сайта мы хотели бы со своей стороны поздравить всех вас с этим праздником и сказать «Спасибо» за то, что многие годы вы остаётесь с нами и не даёте потерять энтузиазм, который порой очень трудно найти в это непростое время! Со своей стороны мы по мере сил стараемся поддерживать то, что сближает людей - любимая музыка.
Как вы уже могли заметить, мы постепенно расширяем функциональность и удобство сайта, особенно уделяя внимание мобильным устройствам. В этот раз мы в тестовом режиме запустили расширенную систему комментариев. Будем рады услышать ваши отзывы и предложения.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
18 лет назад я забрёл сюда впервые, и чего тут только не было за все эти годы, а уж сколько узнал крутого музла благодаря дарксайду - не счесть. Наполним же наши рты крепким в честь сайта и его админов! Аминь!