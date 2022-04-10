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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 37
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 22
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео KREATOR 14
*Новое видео RAMMSTEIN 13
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DARKSIDE.ru : нам 24 года!



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В 24-й День рождения сайта мы хотели бы со своей стороны поздравить всех вас с этим праздником и сказать «Спасибо» за то, что многие годы вы остаётесь с нами и не даёте потерять энтузиазм, который порой очень трудно найти в это непростое время! Со своей стороны мы по мере сил стараемся поддерживать то, что сближает людей - любимая музыка.

Как вы уже могли заметить, мы постепенно расширяем функциональность и удобство сайта, особенно уделяя внимание мобильным устройствам. В этот раз мы в тестовом режиме запустили расширенную систему комментариев. Будем рады услышать ваши отзывы и предложения.



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

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10 апр 2022
S
Svarg_1349
Да всегда пожалуйста, пацаны. Храни вас Господь, а Блайдмену два чая.
10 апр 2022
S
Svarg_1349
О, надо замутить чёткую аватарку.
10 апр 2022
Darkside.ru Memberbonez
В планах еще - добавить лайки, возможность скрытия ветки и т.п.
10 апр 2022
f
father
Богоугодное дело делаете, товарищи! Если бы дарксайда не было, то его надо было бы придумать:)
18 лет назад я забрёл сюда впервые, и чего тут только не было за все эти годы, а уж сколько узнал крутого музла благодаря дарксайду - не счесть. Наполним же наши рты крепким в честь сайта и его админов! Аминь!
10 апр 2022
G
Gleb Monster
спасибо, Дарксайд, вы лучшие 




















просмотров: 283





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