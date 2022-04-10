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DARKSIDE.ru : нам 24 года!



В 24-й День рождения сайта мы хотели бы со своей стороны поздравить всех вас с этим праздником и сказать «Спасибо» за то, что многие годы вы остаётесь с нами и не даёте потерять энтузиазм, который порой очень трудно найти в это непростое время! Со своей стороны мы по мере сил стараемся поддерживать то, что сближает людей - любимая музыка.



Как вы уже могли заметить, мы постепенно расширяем функциональность и удобство сайта, особенно уделяя внимание мобильным устройствам. В этот раз мы в тестовом режиме запустили расширенную систему комментариев. Будем рады услышать ваши отзывы и предложения.





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