Truent

Швеция

-

-

13 апр 2022 : Новое видео TRUENT



Новое видео TRUENT



"The Last Hunt", новое видео группы TRUENT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Through The Vale Of Earthly Torment", выходящего 17 июня.



Трек-лист:



"Blood And Dust"

"Usurper Of The Sky"

"Silk And Bone"

"The Last Hunt"

"This Verdant Coil"

"In The Mire"

"Scathe Of Branches"

"Damned To The Deep"







