12 апр 2022



Видео с текстом от ALUNAH



ALUNAH опубликовали официальное видео с текстом к новому синглу “Psychedelic Expressway”, который взят из нового альбома “Strange Machine”:



01. Strange Machine

02. Over The Hills

03. Fade Into Fantasy

04. Broken Stone

05. Psychedelic Expressway

06. The Earth Spins

07. Silver

08. Teaching Carnal Sins

09. Dead Woman Walking http://www.alunah.co.uk







+0 -0



просмотров: 133