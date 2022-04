сегодня



Новое видео POST-MORTEM



“Cryptic Revelations”, новое видео POST-MORTEM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “The Monumental Pandemonium”, релиз которого намечен на 29 апреля.



Трек-лист:



01. Abyssus abyssum invocat

02. Genocider

03. Skin of my enemy

04. Mountain of skulls

05. Opening of the underworlds gates

06. The pure terror

07. Cryptic revelations

08. Arallu imperator

09. Soul inquisitor

10. Altar of inner ghouls

11. Graviora manent

12. Massive decimation







