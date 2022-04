сегодня



Участники PLAGUEWIELDER в ABOVE AND BELOW



Группа ABOVE AND BELOW, в состав которой входят участники PLAGUEWIELDER, выпустят дебютную работу, получившую название Suffer Decay Alone, десятого июня на Disorder Recordings:



“Ghosts”

“Rust”

“Hope”

“Isolate”

“Dead”

“Tear”

“Covered”







