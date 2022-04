15 апр 2022



Новая песня WORMROT



When Talking Fails, It's Time for Violence, новая песня WORMROT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Hiss, выход которого намечен на восьмое июля на Earache Records.







+2 -0



( 1 ) просмотров: 381