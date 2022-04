16 апр 2022



Новая песня KATHAROS



"Those Hornclad", новая песня KATHAROS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Of Lineages Long Forgotten", который будет доступен на CD, виниле и в цифровом варианте на Willowtip Records. За оформление отвечал Eliran Kantor (Testament, Soulfly, Bloodbath).



Трек-лист:



"Those Hornclad"

"Feigned Retreat"

"Of Lineages Long Forgotten"

"The World Serpent's Marrow"

"Lay Yersinian Siege"

"I Waged War"

"Most Dread Portent"







