15 апр 2022



Новое видео POISON ROSE



"Your Eyes Again", новое видео группы POISON ROSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Little Bang Theory", выходящего 15 апреля на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Inner Wolf"

"Your Eyes Again"

"Devil (Knock On My Door)"

"Hearts Beat Loud"

"Set Us Free"

"Survive To You"

"Eternally, Wild And Free"

"River Of Dreams"

"Older Now"

"All Along The Way"

"Better Life"







+0 -0



просмотров: 354