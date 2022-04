15 апр 2022



Новая песня COSMIC PUTREFACTION



"Sol's Upheaval Debris", новая песня группы COSMIC PUTREFACTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Crepuscular Dirge For The Blessed Ones, релиз которого намечен на шестое мая.







+0 -0



просмотров: 289