Новая песня IKO-TURSO



"Wrath Of The Woesome Woods", новая песня группы IKO-TURSO, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Into Dawnless Realms", выход которого намечен на шестое мая.







