DIGELSOMINA представили обложку



Группа DIGELSOMINA, в которой задействован Robert Lowe (ex-Candlemass, Solitude Aeturnus), представила обложку дебютного альбома, которую создал Michael Calandra.



Трек-лист альбома:



"Mahanaim"

"Harbinger of Doom"

"Otherworldly"

"Shadows and Mirrors"

"Entombed By Choice"







