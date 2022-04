сегодня



Новый ЕР POWERGLOVE доступен для прослушивания



"Flawless Victory", новый ЕР группы POWERGLOVE, доступен для прослушивания на powergloveband.com.



Трек-лист:



“Big Blue”

“Animaniacs” (feat. Mike Mills)

“The Fastest Thing Alive” (feat. Narcissa)

“Pokemon Red & Blue Theme”

“In The Dark Of The Night”

“Toxic Love” (feat. R.A. Voltaire and Narcissa)

“In The Dark Of The Night” (Orchestral Version)







