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Angel Dust

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Умер бывший басист ANGEL DUST



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ANGEL DUST опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие друзья, с огромной горечью мы вынуждены сообщить о кончине сооснователя Angel Dust и бывшего участника группы, Фрэнка "Банкса" Банковского.

Это произошло неожиданно для всех, мы раздавлены и потрясены этой новостью. Хотя мы потеряли с ним тесные контакты после его ухода, он по-прежнему оставался для нас другом и братом. Он был весёлым человеком, душой группы, хорошим парнем и настоящим другом, а его работа и вклад, особенно в лирическую сторону, были непревзойдёнными. Благодаря ему у нас появился незабываемый опыт и безграничный смех во время гастролей и в студии. Его характер побуждал нас к новым и более высоким целям. Его будет очень не хватать, его любили.

Покойся с миром, брат. Спасибо тебе за хорошие времена, музыку, тексты и смех. Будь светочем во тьме потустороннего мира».



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20 апр 2022
O
Orgik
Светлая память.
просмотров: 508

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