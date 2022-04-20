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Умер бывший басист ANGEL DUST



ANGEL DUST опубликовали следующее сообщение:



«Дорогие друзья, с огромной горечью мы вынуждены сообщить о кончине сооснователя Angel Dust и бывшего участника группы, Фрэнка "Банкса" Банковского.



Это произошло неожиданно для всех, мы раздавлены и потрясены этой новостью. Хотя мы потеряли с ним тесные контакты после его ухода, он по-прежнему оставался для нас другом и братом. Он был весёлым человеком, душой группы, хорошим парнем и настоящим другом, а его работа и вклад, особенно в лирическую сторону, были непревзойдёнными. Благодаря ему у нас появился незабываемый опыт и безграничный смех во время гастролей и в студии. Его характер побуждал нас к новым и более высоким целям. Его будет очень не хватать, его любили.



Покойся с миром, брат. Спасибо тебе за хорошие времена, музыку, тексты и смех. Будь светочем во тьме потустороннего мира».





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