Новое видео LOCUST GROVE



"The Battle Of Locust", новое видео группы LOCUST GROVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Battle Of Locust", выходящего третьего июня.



Трек-лист:



"One Foot In The Grave"

"The Battle Of Locust"

"Bluebird"

"S.O.S."

"Sick Of It All"

"Heat My Blood"

"These Hands"

"Why Run"

"Hard To Change"

"Worth My Time"

"Learn To Crawl"

"Days Gone"







