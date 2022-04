сегодня



Новое видео ZEKE DEUX



"Advance to Glory", новое видео ZEKE DEUX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Advance to Glory", выход которого намечен на 18 мая. В релиз войдут семь треков, включая две композиции "Zero" и "Awake~From The Darkness", ранее доступные только на кассете. Кроме того, группа сообщила, что новым постоянным членом стал Maya (также известный как бывший член LuLu Matsun).







+0 -0



( 1 ) просмотров: 103