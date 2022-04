21 апр 2022



Видео с текстом от MENTAL CARE FOUNDATION



MENTAL CARE FOUNDATION опубликовали официальное видео с текстом к композиции "The Vengeance", которая будет включена в новую студийную работу "III".



Трек-лист:



1 – Zombie

2 – Watch The Water Rise

3 – Burn It Down

4 – Escape

5 – The Vengeance

6 – Until The End

7 – Hate Youraelf

8 – Shot & Beer

9 – Blind

10 – Aiming For You











