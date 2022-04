сегодня



Новый ЕР CELESTIAL BURST выйдет весной



CELESTIAL BURST выпустят новую работу, получившую название "The Maze, 13 мая". Anneke van Giersbergen приняла участие в записи одной из композиций с этого релиза — трек доступен ниже.



Трек-лист:



1- Obedience

2- The Maze

3- First Flight

4- The Place Where I’m Supposed To Be

5- Anna

6- The Maze (feat. Anneke van Giersbergen)







