сегодня



Новый альбом ELBOW DEEP выйдет весной



ELBOW DEEP выпустят новую работу, получившую название "Homeschool Shooter", шестого мая на Horror Pain Gore Death Productions.



Трек-лист:



1. Sex Doll In The Murder Closet

2. Fuck Me Or I’ll Fuck You

3. Cancer Happens, Deal With It

4. It’s My Way Or The My Way

5. Pissing People Off For Fun

6. She Sells Sea Shells By The Way She’s A Whore

7. Whatever I Got, You’re Getting

8. Pregnant, Homeless, Useless

9. Kill All The Women, Then Cut Off Our Dicks (Audio bei YouTube)

10. Iron Butterface

11. Homeschool Shooter

12. My Girlfriend Is Such A Cockblock







+0 -0



просмотров: 110