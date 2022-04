сегодня



Новый альбом MIRAGE выйдет летом



MIRAGE выпустят новую работу, получившую название “The Sequel”, 15 июля на CD, виниле и в цифровом варианте.



Трек-лист:



In The Days Of Rama

Guiding Light

The Emperor

Far Away

Robot 9

Flowers For Algernon

Haunted

When Autumn Comes





+0 -0



просмотров: 146