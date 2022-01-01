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BLEED THE SKY расстались с вокалистом
BLEED THE SKY опубликовали следующее сообщение:
«С момента выпуска нашего последнего альбома "This Way Lies Madness" в январе 2020 года мы упорно работали над тем, чтобы постоянно выпускать новую музыку, планировать туры и т. д. Во время этого процесса мы как группа поняли, что все члены коллектива не согласны с будущими целями BLEED THE SKY. К сожалению, это означает, что нам придётся двигаться вперёд без Noah на данный момент. Мы все любим его и считаем не просто другом или коллегой по группе, а братом на всю жизнь. Вклад, который он внёс в BLEED THE SKY, неизмерим, и мы искренне желаем ему всего наилучшего.
У нас так много нового музыкального материала, который мы долго готовили. Мы выбрали нового вокалиста с тем же стремлением и страстью к записи и гастролям, что и у остальных участников группы. Ждите 25 апреля, и тогда вы услышите нашу новую песню!»
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