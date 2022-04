сегодня



Новое видео BRAVE RIVAL



"Heart Attack", новое видео BRAVE RIVAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Life’s Machine".



Трек-лист:



1. Heart Attack (4:11)

2. Guilty Love (3:36)

3. Without You (4:34)

4. Run And Hide (3:50)

5. Come Down (5:58)

6. What’s Your Name Again? (4:50)

7. Secrets (4:54)

8. Long Time Coming (5:33)

9. Thin Ice (3:40)

10. Fool Of You (4:12)

11. Break Me (6:07)

12. Life’s Machine (6:13)







просмотров: 175