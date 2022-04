сегодня



DAVID REECE в новом видео JOHN STEEL



"Distorted Reality", новое видео JOHN STEEL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Distorted Reality", партии вокала для которого записал David Reece (ex-Accept, Bangalore Choir, Bonfire).



Трек-лист:



“Black Demon”

“Distorted Reality”

“Woman Of Ice”

“Dante’s Retribution”

“Evil The Spell”

“Messiah’s Day”

“Rise From The Dead”

“Fallen Angel”







+1 -0



просмотров: 241