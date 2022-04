сегодня



Новый альбом CELLAR STONE выйдет летом



CELLAR STONE выпустят новую работу, получившую название "Rise & Fall", первого июля на CD в диджипаке, в цифровом варианте и на розово-красном/черном виниле (тираж триста копий).



Трек-лист:



“Borrowed Time”

“Going Under”

“Time To Fall”

“War We Can Win” (feat. Chris Robertson)

“To The Core”

“Through My Veins”

“Demons”

“Save Me”

“Rise & Fall”

“Storm Is Coming”

“Run Away”







