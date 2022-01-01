Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 30
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Лидер MEGADETH: «Как я с...л в Белом Доме» 10
*Новое видео MACHINE HEAD 10
*Консультант METALLICA: «Lars Ulrich не смог исцелить боль Da... 9
*Новое видео CREMATORY 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 30
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 16
[= ||| все новости группы



*

Soreption

*



23 апр 2022 : 		 Новая песня SOREPTION

11 фев 2014 : 		 Новая песня SOREPTION

15 янв 2014 : 		 Новая песня SOREPTION

12 дек 2013 : 		 Видео с текстом от SOREPTION

4 дек 2013 : 		 Новый альбом SOREPTION выйдет в феврале

15 окт 2013 : 		 SOREPTION на UNIQUE LEADER

16 июн 2013 : 		 Тизер нового альбома SOREPTION

9 янв 2013 : 		 Новое видео SOREPTION

6 янв 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SOREPTION

18 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома SOREPTION

29 июн 2012 : 		 SOREPTION завершили работу над альбомом

5 фев 2010 : 		 Новая песня SOREPTION

22 янв 2010 : 		 Обложка и трек-лист SOREPTION

18 янв 2010 : 		 Новый альбом SOREPTION выйдет в марте
| - |

|||| сегодня

Новая песня SOREPTION



zoom
"Död Jord," новая песня SOREPTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Jord", выход которого намечен на десятое июня. В качестве гостей в записи материала принимали участие Ian Waye (Thanopraxia), Stefan Nordlander (ex-Soreption), Johan Andersson (Dråp), John Matos (Abiotic), Malcom Pugh (Inferi), Joe Haley (Psycroptic), Gottfrid (Independant), Dean Lamb и Tobi Morelli (Archspire).




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 90

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом