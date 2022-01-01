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Новая песня SOREPTION



"Död Jord," новая песня SOREPTION, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Jord", выход которого намечен на десятое июня. В качестве гостей в записи материала принимали участие Ian Waye (Thanopraxia), Stefan Nordlander (ex-Soreption), Johan Andersson (Dråp), John Matos (Abiotic), Malcom Pugh (Inferi), Joe Haley (Psycroptic), Gottfrid (Independant), Dean Lamb и Tobi Morelli (Archspire).







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