21 апр 2022



Бывший вокалист LORNA SHORE в IMMORTAL DISFIGUREMENT



"Dragged Through The Inferno", новое видео группы IMMORTAL DISFIGUREMENT, в состав которой входят бывший вокалист LORNA SHORE CJ McCreery, гитарист A WAKE IN PROVIDENCE Josh Freeman и басист WINDS OF PLAGUE Shane Slade, доступно для просмотра ниже.







