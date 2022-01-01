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DeathFuckingCunt

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Новая песня DEATHFUCKINGCUNT



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"Suicidal Masturbatory Flagellation", новая песня DEATHFUCKINGCUNT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Decadent Perversity”, выход которого намечен на десятое июня на Transcending Obscurity Records.

Трек-лист:

1. Mulesing The Malformed
2. Fisted into Form
3. Conceived In Formaldehyde
4. Emphatic Defloration
5. Devoured By Eunuchs
6. Blunt Force Vasectomy
7. Decadent Perversity
8. Suicidal Masturbatory Flagellation
9. Garroted By Frenulum




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