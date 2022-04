сегодня



Новое видео ICONIC



"Nowhere To Run", новое видео группы ICONIC, в состав которой входят Michael Sweet, Joel Hoekstra, Marco Mendoza, Tommy Aldridge и Nathan James, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Second Skin", выход которого намечен на Frontiers Music Srl:



1. Run (As Fast As You Can)

2. Ready For Your Love

3. Second Skin

4. All I Need

5. Nowhere To Run

6. Worlds Apart

7. All About

8. This Way

9. Let You Go

10. It Ain't Over

11. Enough Of Your Love







