Видео с текстом от GLADENFOLD



GLADENFOLD выпустят новую работу, получившую название "Nemesis", 29 апреля на Reaper Entertainment. За сведение материала отвечал Juhis Kauppinen в ShedStudios, мастеринг проводил Joona Lukala в Noise For Fiction, а обложку создал Felipe Machano Franco.



Трек-лист:



"Carnival of the Hunter"

"Chiara's Blessing"

"Stone of Storms"

"Nemesis"

"Saraste"

"Curse of Solitude"

"Revelations"

"Tapestry of Creation"

"Broken"

"Eternal Gloria"

"Where Mountains Mourn"



Официальное видео с текстом к "Nemesis" доступно ниже.







