26 апр 2022



Кавер-версия GENESIS от HEART ATTACK



Jesus He Knows Me, новое видео HEART ATTACK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Negative Sun”, выход которого намечен на шестое июня на Atomic Fire Records:



1. Rituals

2. Septic Melody

3. Wings of Judgement

4. World Consumption

5. The Messenger

6. Twisted Sacrifice

7. Bound to this Land

8. Take your pride Back

9. Negative Sun

10. Jesus He Knows Me











