26 апр 2022



Новое видео SPACE VACATION



SPACE VACATION выпустят новую работу, получившую название "White Hot Reflection", 29 апреля на Pure Steel Records.



Трек-лист:



01. Reign In Hell

02. Playing With Fire

03. Transcending

04. Iceberg

05. Walk Away

06. Being Evil

07. Middle Ages

08. Burn With Me

09. Don't Say It

10. Win The Night

11. Sleep Tight

12. When Heroes Die

13. Out Of Time



Видео на Reign In Hell доступно ниже.







+0 -2



просмотров: 230