26 апр 2022



Новое видео AEVUM



"Black Swan Theory", новое видео AEVUM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Glitch”:



Lullaby

Black Swan Theory

Desire

What’s in a Name

Holy Alix

The Traitor

7

Glitch

La signora dei libri

Lucretia

#Jump

Wings over the Ocean

Austerlitz

I Wish I Had More Time http://www.aevumband.com/







