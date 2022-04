сегодня



Новая песня MEYHNACH



"Virus", новая песня MEYHNACH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Miseria de profundis”, выход которого намечен на 29 апреля на Osmose.



Трек-лист:



1. Virus

2. To Exterminate the World

3. Into the Weird

4. Grim Omen

5. Relapse

6. In Search of Wasted Time

7. Tentacles of Anguish







