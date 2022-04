сегодня



Новая песня RANCOR



"Berserk", новая песня группы RANCOR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Bury the World”, выход которого намечен на 14 июня.



Трек-лист:



01. Berserk

02. Bury the World

03. Daggers in the Chest

04. Evil Subjugation

05. Evade

06. Bad Angel

07. Digital Criminal

08. Hunting Humans

09. Crushing Your Bones

10. Rat Licker







