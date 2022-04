сегодня



Новая песня CONTINUUM OF XUL



"I Shall Be Thy Lord", новая песня CONTINUUM OF XUL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР “Falling Into Damnation”, выход которого намечен на 27 мая.



Трек-лист:



1. Hellmouth

2. I Shall Be Thy Lord

3. Dreaming In The Underworld

4. Blasphemous Redemption (Praise the Flame)

5. An Equinox of Fathomless Disheartenment (ABSU Cover)







