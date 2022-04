сегодня



Новая песня DISEMBODY



"Abysmal Hellstorm", новая песня группы DISEMBODY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Reigniting Hellfire".



Трек-лист:



Intro

"Out For Blood"

"Black Magick Doom"

"In The Outer Darkness"

"Descending Into Infernal Realms"

"Devil's Possession"

"Troops Of Damnation"

"Legions Of Black Fire"

"Abysmal Hellstorm"

"Blackthrashing Fist"

"Diabolical Deathstrike"*

"Merciless Attack"*

"Evil Unchained"*

"Altar Of Degradation"*

"Infernal Curse"*







