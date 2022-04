сегодня



Новое видео VENUS 5



"We Are Dynamite", новое видео группы VENUS 5, в состав которой входят Herma (SNB), Karmen Klinc, Jelena Milovanovic, Tezzi Persson (Infinite & Divine) и Erina Seitllari, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Venus 5", релиз которого намечен на 10 июня на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Lioness"

"The Simulation"

"Nothing But A Heartache"

"Bride With Blackened Eyes"

"Monster Under Your Bed"

"Inside"

"Tom And Ms. Amy Lee"

"Because Of You"

"We Are Dynamite"

"Save You"

"Bury Me"







