BILLY HOWERDEL представил первое видео



BILLY HOWERDEL выпустит дебютную пластинку, получившую название "What Normal Was", десятого июня на Alchemy Recordings/Rise Records/BMG. Видео на первый сингл, “Poison Flowers”, доступно ниже.



Сет-лист:



"Selfish Heart"

"Free And Weightless"

"Ani"

"Beautiful Mistake"

"The Same Again"

"Poison Flowers"

"Follower"

"Bring Honor Back Home"

"EXP"

"Stars"







