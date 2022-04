сегодня



Новая песня ANNIKEN



"Spotlight", новая песня группы ANNIKEN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Climb Out Of Hell", выход которого запланирован на 13 мая на Rockshots Records.



Трек-лист:



“Spotlight”

“Climb Out Of Hell”

“Back Then”

“Just Walk”

“Keep The Light”

“Star”

“No Name”

“Save Us”

“Amplified”







+0 -0



просмотров: 182