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Danger Danger

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TED POLEY — о DANGER DANGER



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TED POLEY в рамках недавнего интервью ответил о том, каков нынешний статус DANGER DANGER:

«Неизвестно. Это будет сюрпризом даже для меня. У меня дома есть красный телефон Danger Danger; если он загорается, я знаю, что это означает, что предстоит поездка в Японию! Мы затаились, занимаемся своими делами. Я знаю, что если появится что-то хорошее, ребята позвонят на горячую линию».

Об их дебюте 1989 года и перенасыщенном металлическом рынке того года:

«Никогда не бывает лишнего. Я бы хотел, чтобы так было сегодня. Это было здорово. Мы появились в самом конце, примерно в четверть гранжа. У нас оставалось 15 минут, и мы перешли к балладе. Это отделяет нас от Warrants и Firehouse. Эти ребята получили платину, а я практически стригу их газоны. Баллада так и не вышла, и лейбл решил, что пора отрастить козлиные бородки и надеть фланель. Лейбл вышвырнул нас прямо перед тем, как пришло время получать сказочные подарки и призы. Мы не так долго продержались, как люди думают. Если бы мы могли появиться на год раньше, это могло бы быть еще более сказочным, чем то, чем оно оказалось. Я не жалуюсь, спасибо всем, потому что я всё ещё могу осуществить свою мечту!»

Vocalist TED POLEY Reflects On DANGER' DANGER's Success -




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