Видео с текстом от BATTLELORE

Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом к новому треку BATTLELORE, Chambers Of Fire, который войдет в новую студийную работу, "The Return Of The Shadow", релиз которой намечен на третье июня. http://www.battlelore.net







