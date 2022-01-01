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*Новое видео RAMMSTEIN 34
*Басист BLACK SABBATH до сих пор не понимает, что сделал прод... 23
*CRADLE OF FILTH расстались с клавишницей и гитаристом 21
*Лидер SKILLET: «Христиане 50 лет молились за запрет абортов» 18
*JUDAS PRIEST введут в ЗСРнР 15
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Venus Principle

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|||| 9 май 2022

Новая песня VEUS PRINCIPLE



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"Drag Nets", новая песня группы VEUS PRINCIPLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Stand In Your Light", выход которого намечен на 27 мая.




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