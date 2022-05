сегодня



Новый альбом BLACKWATER DROWNING выйдет летом



BLACKWATER DROWNING выпустят дебютную работу, получившую название "Sonder//Satori", восьмого июля на Blood Blast Distribution.



Трек-лист:



"The Fifth Element"

"Abyssal" (Feat. Brian Kingsland)

"Mortal Coil"

"Snake Juice"

"Saint"

"The Caged"

"Aberrant Leaves"

"Voyager"







