сегодня



Видео с текстом от ALL THINGS FALLEN



ALL THINGS FALLEN опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Sentinel", которая взята из нового альбома "Shadow Way", выходящего третьего июня на Blackoak Records.



Трек-лист:



"The Sentinel"

"Rebirth"

"Chaos System"

"Pandemonium"

"Path Of Dismay"

"Narcissistic Ritual"

"Kiss Of Death"

"Desert Of The Real"

"Shadow Way"







+0 -0



просмотров: 100