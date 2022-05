сегодня



Новая песня WRITTEN IN TORMENT



"Contra Passo", новая песня группы WRITTEN IN TORMENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Black Command", выход которого запланирован на четвертое июля на Purity Through Fire.



Трек-лист:



"Anger Road"

"Contra Passo"

"The Allure Of The Dark"

"Mors Ultima"

"Black Command"

"Dies Irae"







+0 -0



просмотров: 90