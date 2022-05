сегодня



Новая песня HEALING MAGIC



"A Guiding Flame (In A Dim Corridor)", новая песня группы HEALING MAGIC, в состав которой входят Igor Amadeus Cavalera (Lody Kong, Go Ahead And Die) и Johnny Valles (ex-Skeletal Remains), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "Volume I: Fire", выход которого запланирован на 27 мая на Blood Blast.



Трек-лист:



01. Mystic Desert

02. Smoke Horns

03. Resting Beside Embers

04. A Guiding Flame (In A Dim Corridor)

05. Wolf Coven

06. The Lion’s Throne

07. Solar Valley

08. Volcanic

09. Leaving Ashes







просмотров: 108