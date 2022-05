Новое видео SINSID

сегодня



"Metalheads", новое видео группы SINSID, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "In Victory", выходящего 20 мая.



Трек-лист:



"The Northern March" (Intro)

"Iron Heart"

"Metalheads"

"Secret Of The Beast"

"In Victory"

"No Fear"

"Wrath Of Destruction"

"Headless Grinder"

"Cult Of Doom (Into The Fire)"







