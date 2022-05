сегодня



Новое видео THE MACHINIST



"All Is Not Well", новое видео THE MACHINIST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "All Is Not Well", выход которого намечен на восьмое июля. Продюсирование и сведением занимался Daniel "DL" Laskiewicz (Bad Wolves, ex-The Acacia Strain).







+0 -0



просмотров: 55