Новое видео BLITZPØP



"mdma", новое видео группы BLITZPØP, в состав которой входят вокалистка MOTHER’S CAKE Yves, вокалист/басист GIANT ANTEATER Pia, Alex из THE VINTAGE CARAVAN и барабанщик Kajetan, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного ЕР "MDMA", выход которого намечен на 30 сентября.



Трек-лист:



MDMA

The Sickness is Coming

Martyr

Spirit of Times

Cybergods

All The Pain is Real







